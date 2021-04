Detienen a un hombre por el homicidio de una joven en el sur de la Capital

Los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda en la madrugada de ayer, poco después de la 1:30, alertó a los vecinos del barrio 32 Viviendas, quienes llamaron a la policía y, luego, una ambulancia del SAME, que llegó también. Una mujer había sido asesinada y el autor habría intentado quitarse la vida inyectándose estupefacientes. La autopsia, que concluyó pasadas las 13:30 de ayer, estableció que la mujer identificada como Débora Barros llevaba fallecida entre 24 y 48 horas previas al inicio de la operación de autopsia. En horas de la tarde, Edgardo Salcedo fue dado de alta del hospital y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición del fiscal Exequiel Walther, quien lleva adelante la investigación del caso.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario indicaron que aproximadamente a la 1.30, la hermana del ahora detenido llegó a la casa n° 25 del mencionado barrio, donde alquilaba su hermano, quien no le respondía el teléfono celular. Al llegar, la mujer habría encontrado la puerta de la reja cerrada con candado y, al ingresar al inmueble y dirigirse a una de las habitaciones, habría visto a su hermano inconsciente, aparentemente con una sobredosis, por lo que buscó una sábana para taparlo. Cuando levantó una sábana, encontró el cuerpo de Barros ensangrentado y ya sin vida, lo que fue confirmado poco después por el personal del SAME, que llegó al lugar del hecho junto a la policía. Mientras Salcedo era llevado al hospital, donde fue internado con custodia policial, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue como NN ya que no tenía documentación en su poder al momento de ser hallado el cuerpo.

Horas después, cuando iba a iniciar la operación de autopsia, una mujer llegó a la morgue e identificó a la víctima como su hermana, Débora Barros, con domicilio en la zona este de la ciudad.

Finalmente, concluida la autopsia, se determinó que Barros llevaba entre 24 y 48 horas de fallecida y, en cuanto a la causa del deceso, los investigadores aguardan el resultado de otros estudios para establecer la causa real. Sin embargo, trascendidos daban cuenta que habría fallecido por asfixia por ahorcamiento.

Hipótesis

En cuanto al móvil del hecho y sobre cómo habría sucedido la muerte violenta de Barros, las fuentes consultadas señalaron que, en principio, el hecho es investigado como un homicidio, aunque no se descarta ninguna hipótesis, por ejemplo, la de un femicidio. Durante todo el día de ayer, el personal de la División Homicidios y personal de la Unidad Judicial N° 9 trabajaron en la recepción de testimonios e inspecciones en el lugar del hecho y en el cuerpo del acusado, que permitan a la Justicia llegar a la verdad de lo sucedido.

Trascendidos daban cuenta que entre el detenido y la víctima podría existir una relación de pareja, pero por el momento, tal situación es materia de investigación: “Estamos trabajando en un homicidio por el momento”, expresó una fuente consultada.

Detección

Por otra parte, en horas de la tarde, pasadas las 17, Salcedo fue dado de alta del hospital. Por disposición del fiscal Walther, el sospechoso, a quien se le realizó una inspección corporal luego de cumplimentar el protocolo de rigor, ingresó como arrestado en averiguación del hecho a la Comisaría Novena, donde permanecerá privado de la libertad.