Diego Boneta le respondió a la hija de Luis Miguel por las criticas que hizo sobre la serie

Luego del estreno del último episodio de Luis Miguel, la serie, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel criticó la forma en que la producción abordó su personaje.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer para terminar este capítulo de su historia”, dijo Salas.

Durante una entrevista, Diego Boneta, el protagonista de la serie, habló sobre las declaraciones de Salas. “La verdad yo creo que no me toca opinar al respecto de eso, no fue mi decisión, soy uno de varios productores. Créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final, sería otra onda, pero soy uno de varios productores”, dijo el actor.

Por otra parte, Boneta hizo hincapié en el esfuerzo que hizo toda la producción para contar la complicada historia del cantante lo mejor posible. “Al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible”, aseguró.

