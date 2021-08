Difunden las primeras imágenes de Carrie y Mr. Big en el reboot de “Sex And The City”

Acaban de aparecer las primeras fotos del set con Carrie Bradshaw y Mr. Big juntos ¡y las redes están incendiadas! Se trata de una serie de imágenes en el set de “And Just Like That!”, el reboot de “Sex And The City”, y al menos podemos decir que los personajes se encuentran juntos -al menos físicamente-.

Estas primeras imágenes fueron tomadas en las calles del barrio de Chelsea, pero no dejan en claro si la icónica pareja sigue en una relación, si se están divorciando, o cuál es su status sentimental.

Recordemos que al comienzo se había dicho que Mr. Big no formaría parte de elenco, pero poco tiempo después HBO Max desmintió la noticia y anunció que Chris Noth sí participaría, lo cual nos confirmaron estas primeras fotos del set.

Otro de los protagonistas en las fotos es obviamente el atuendo de Sarah Jessica Parker quien tiene un look clásico de su personaje: un top negro con cuello bote y manga 3/4 de Capezio con una falda voluminosa y asimétrica con polka dots negros y un moño que acentúa su cintura de Carolina Herrera.

En cuanto al vínculo de la pareja y a qué está pasando en las imágenes, tendremos que esperar a fines de este año, que es cuando está previsto el estreno de la producción de HBO Max.

