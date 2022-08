Ayer, en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca se dio una nueva

sesión, pero la misma tuvo como característica lo extenso del debate en el cual la

oposición logró meter los temas de salud, litio y las Primarias, Abiertas,

Simultaneas y Obligatorias (PASO).

Primeramente, fue Juana Fernández (UCR) quien se refirió a la salud,

puntualmente, propuso una invitación a visitar el hospital San Juan Bautista,

diciendo que “pueden creer que es un relato o un tema electoral el que nos

moviliza, pero no es ninguna de los dos (…) la política publica de salud no existe”.

“No lo circunscriban en una situación política”.

Mientras que Natalia Herrera (UCR) expresó “que bueno sería que la celeridad de

Palladino sea igual con los otros pedidos de informe”, mientras que Carlos Marsilli

(UCR) dijo sobre el tema salud que “es cierto que los hospitales no están en

condiciones”.

A su turno, Cristina Gómez (UCR) también tuvo palabras respecto al tema de

salud, más precisamente el tema de la cuestión salarial, planteando “el reclamo es

justo, el personal de salud se merece que el gobernador les dé una solución”.

Una parte de la oposición abordó otros temas, siendo en tal caso el diputado Luis

Lobo Vergara (UCR) quien se mostró sorprendido por el convenio firmado entre

YPF – TEC y Catamarca, por el cual la empresa nacional hará baterías de Litio.

Considerando que “cuando vemos que YPF lleva a Berizo la experimentación y el

trabajo para conseguir la tecnología sobre Litio lo siento como una claudicación de

Catamarca porque es con esta provincia con la que lo hace”.

Otro diputado opositor fue Hugo Ávila (FAC), el cual consideró que la

“preocupación” por la cuestión minera es “lógica”.

El último tema planteado por el arco opositor fue el del diputado José Sosa (UCR),

quien trató el tema de las PASO, indicando que “sabemos que el titular del

Ejecutivo –por Raúl Jalil- es un militante antipaso”.

A estos temas, el oficialismo los respondió, siendo una de las que contestó la

presidenta de la Cámara de Diputado, Cecilia Guerrero, señalando que con la

cuestión salud ya se dieron detalles claros, y que no es que el Gobierno “mire para

otro lado” respecto al tema salarial. Agregando, que “acá se nos ha formulado

públicamente invitación a visitar un hospital como si los legisladores del FdT no

conociéramos los problemas que atraviesan, las debilidades del sistema, pero

también como se va avanzando y procurando las herramientas para la resolución

de los problemas”.

En la cuestión del litio, fundamentó que lo la planta de Berizo es un proyecto de

investigación encarado por la Universidad de la Plata, Conicet y a la que se sumó

YPF, agregando que si la UNCa “no investiga sobre las fuente de nuestros

recursos hay por parte de la academia una omisión por lo menos que no puede ser

atribuida al Gobierno de la provincia”. “Es algo que nos preocupa, es que la UNCa

se encuentre tan alejada de la comunidad catamarqueña, de los intereses del

pueblo, cuestión que aspiramos a que progresivamente se pueda ir superando”,

dijo.

Sobre las PASO, sostuvo que “sería grave que quien piensa distinto no pueda

expresarlo”, concluyendo que “en buena hora que nuestros dirigentes, militantes,

funcionarios legisladores puedan expresar lo que piensan sobre determinados

temas”.