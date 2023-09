En el día de hoy, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza y

compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villaruel, presentará oficialmente

como propuesta de gobierno la eliminación de la coparticipación nacional, tema

que fue repudiado por la mayoría de la dirigencia política catamarqueña y hasta

objetado por los libertarios locales, con excepción del empresario que quedó fuera

de la compulsa electoral, Javier Galán.

Según fuentes consultadas, más del 90% de los ingresos con los cuenta la

provincia se originan desde la coparticipación y otros recursos del Estado nacional.

Es decir que la caja del Gobierno provincial depende en un 78,5% de

transferencias coparticipadas y un 13,9% del resto de transferencias de origen

nacional.

En el día de ayer, el gobernador Raúl Jalil cruzó al “León” por su propuesta y

aseguró que “viene por la coparticipación de las provincias y la destrucción del

sistema federal de distribución de ingresos” y bregó para que la ciudadanía tome

conciencia “del retroceso que eso significaría para regiones como la nuestra, que

en los últimos años ha logrado afianzarse y crecer con el respaldo del Gobierno

nacional”.

“No podemos subestimar el daño que podrían provocarnos ideas como las que

propone Milei. Eliminar la coparticipación es muy complejo desde el punto de vista

legislativo, institucional en general y distributivo, parece dispuesto a eludir todo lo

que se oponga a su voluntad. Propuestas como la dolarización, la destrucción del

Banco Central o la eliminación de la coparticipación y de la obra pública son

impracticables, sus equipos están trabajando en ese sentido. Es preocupante”,

remarcó Jalil.

Dada la trascendencia del tema, El Esquiú.com consultó a referentes de casi todos

los partidos políticos qué opinan al respecto.

UCR

El primero en referirse a este tema fue el candidato a gobernador Flavio Fama,

quien indicó que la medida “produciría un daño absolutamente irreparable en el

inmediato plazo a Catamarca. No quiero ver a miles de catamarqueños en las

calles, esto generaría más pobres”.

El justicialismo

La diputada provincial peronista Natalia Ponferrada también se refirió al tema y dijo

que “es una locura”. “Va en claro detrimento de las provincias que integramos el

Norte Grande. Significa no poder llevar adelante una gestión en igualdad de

condiciones. Para Catamarca sería imposible llevar adelante todas las obras que

se están realizando. Rechazo y repudio esta propuesta porque sería muy

negativa”.

La Izquierda

El referente del Polo Obrero en la provincia, Pedro Saracho, se sumó al rechazo y

aseguró que “es quitarles la posibilidad a los trabajadores y a la provincia de tener

recursos”. “Se nota una falta de comprensión sobre cómo se reparten los recursos

en Argentina, es un suicidio financiero”, agregó. Además, Saracho no dudó en

cruzar a Galán por el apoyo a la moción y expresó que desconoce totalmente el

tema.

PRO

La diputada provincial que representa el PRO, Natalia Saseta, habló también

sobre la supresión de la coparticipación e indicó que hay otros temas más

importantes que discutir. “Los problemas de los argentinos son la inflación, la

pobreza, la corrupción y la fiesta que se hizo con nuestra plata”, añadió.

La Libertad Avanza

Días atrás y también en comunicación con este medio, el candidato a gobernador

José Jalil Colomé sorprendió con su postura sobre la propuesta de su espacio a

nivel nacional cuando manifestó estar en contra de la medida. El referente

comentó que “es un sistema constitucional y un derecho de la provincia” y que “en

ningún momento hablamos dentro de nuestras actas constitutivas de algún tipo de

alteración”. “Si existiere algún mecanismo o circunstancia económica que fuese

más beneficioso para la provincia, se podría considerar”, sumó.

Además, enfáticamente aseveró: “No vamos a estar en favor de suprimirla. Se

puede revisar, pero de ninguna manera eliminarla”.

La línea Amarilla

Luego de que el candidato a gobernador de los libertarios manifieste su opinión, el

impulsor de la línea Amarilla del partido Libertario lo criticó diciendo de que se

aprovecha de los votos de Milei, pero que no está de acuerdo con hacer las

reformas necesarias.

Al ser consultado nuevamente, el empresario sostuvo que la política tiene que

ordenarse y ser eficiente, y que con la coparticipación el gobierno está muy

cómodo.

Finalmente, redobló la apuesta y opinó que es injusto gastar más de lo que se

genera.