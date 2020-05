Disney anunció que lanzarán un documental de Frozen 2

Disney es imparable. Durante esta cuarentena, la compañía demostró que puede seguir creando contenido creativo para millones, sin importar las circunstancias. En este último tiempo se dedicaron especialmente a generar material para su plataforma de streaming, Disney+, para disfrutar durante este tiempo en casa.

Primero lanzaron la serie documental Disney Gallery: Star Wars – The Mandalorian, y ahora le llegó el turno a Frozen 2, la secuela de la exitosa película animada. A tres meses de su estreno cinematográfico, el estudio decidió lanzar la película en su plataforma de streaming para compensar por el cierre de salas de cine. Ahora, estrenarán una serie de seis episodios con el nombre Into The Unknown: Making Frozen 2, en el que mostrarán el “detrás de escenas” de la historia protagonizada por Anna y Elsa.

Esta mini serie llegará a la plataforma el próximo 26 de junio y muestra al equipo creativo y elenco de voces que trabajó en la secuela de la exitosa Frozen (2016). El documental incluye “grandes avances creativos y frustraciones por el camino” y entrevistas exclusivas con los involucrados.

Entre los testimonios que se podrán ver en Making Frozen 2 estarán los de Jennifer Lee y Chris Buck, sus directores, los de sus protagonistas: Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff), Sterling K. Brown (Lieutenant Mattias) y Evan Rachel Wood (Iduna), entre otros.

Junto con este anuncio, Disney estrenó una nueva canción original del adorado personaje de las películas, Olaf. I Am With You es interpretada por Josh Gad, que le da voz al muñeco de nieve. La canción y su videoclip fueron creados de forma remota durante la cuarentena, y retrata a Olaf canalizando su tristeza al ver las calles vacías de Arendelle.