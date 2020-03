Disney está armando una precuela de La Bella y la Bestia en formato de serie

Después de el regreso de La Bella y la Bestia a la pantalla grande, con el live-action que se estrenó en 2017 y fue protagonizado por Emma Watson, Disney vuelve a apostarle a la historia. Esta vez, llegará a Disney+ una precuela de la película protagonizada por dos queridos personajes: Gastón y LeFou.

Disney está planeando una expansión del universo de La Bella y la Bestia en live-action y en formato de serie. Además de lo genial de esta noticia, The Hollywood Reporter asegura que los papeles protagónicos serán encarnados por Josh Gad y Luke Evans, los mismos actores que le dieron vida a Gastón y a LeFou en el live-action.

Según el mismo reporte, Disney ya está muy avanzado en el proyecto. Los encargados de realizar esta precuela serán los creadores de Once Upon a Time, Eddy Kitsis y Adam Horowitz. La serie, que aún no tiene título, estará conformada por seis episodios y contará con interpretaciones musicales de Gastón y LeFou, dirigidas por el compositor Alan Menken.