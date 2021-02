Dita Von Teese se refirió a las acusaciones de abuso contra su exmarido Marilyn Manson. El pasado lunes 1 de febrero, la estrella de la serie “Westworld”, Evan Rachel Wood, hizo público que el músico la acosó y abusó de ella durante el tiempo que duró su relación.

Tras la declaración de Wood, otras cuatro mujeres salieron a acusar a Manson de delitos similares. En ese contexto revelaron que sufrieron estrés postraumático, terrores nocturnos y TOC después de que terminaron sus relaciones con Manson.

El artista rápidamente salió al paso de las denuncias y negó todas las acusaciones, calificándolas de “horribles distorsiones de la realidad”.

Las denuncias contra el músico siguen generando revuelo y ahora Von Teese decidió referirse a las denuncias. En un comunicado que publicó en su Instagram, la artista aseguró que no sufrió abusos de parte de Manson.

“He estado procesando las noticias referentes a Marilyn Manson que se propagaron el pasado lunes”, aseguró en el comunicado la mujer con la que el músico estuvo casado entre 2005 y 2006.

La exesposa del músico agregó que “para aquellos que se han preocupado por mi bienestar: aprecio su amabilidad. Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos no calzan con mi experiencia de relación con Manson, la cual duró 7 años”.

“Si hubieran ocurrido, no me hubiera casado en diciembre de 2005. Lo dejé 12 meses después por que me fue infiel y porque abusaba de las drogas”, precisó la artista.

Sin embargo, Von Teese concluyó asegurando que “las relaciones no deberían tener abusos de cualquier tipo. Urjo a quienes han cometido abusos a sanarse y a tener la fuerza para reflexionar sobre sus acciones. Estas son las únicas declaraciones que realizaré al respecto”.

Foto: Shutterstock.

El post Dita Von Teese, exesposa de Marilyn Manson, por acusaciones de abuso: “No calzan con mi experiencia” apareció primero en AYAYAY.