Docentes pedirán aumento salarial del 45% para la paritaria del 2021

En el Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca) ya lo tienen en claro: solicitarán al

Gobierno Provincial un aumento salarial del 45% en la paritaria del año próximo.

Aunque también esperan unificar criterios con el resto de los gremios docentes que

conforman la intersindical.

El secretario general del Sidca, Sergio Guillamondegui, dialogó con El Esquiú.com y

comentó que desde el sindicato que conduce van “a pedir el 45% de aumento salarial

para la paritaria 2021. Queda sujeto a homogeneizar el planteo con los demás

gremios”.

Pero el Sidca también tiene otras peticiones que realizar al Ejecutivo para el año

2021. Guillamondegui mencionó que quieren que solucionen “el tema de las deudas

docentes, que desde septiembre no se pagan (y) la estabilidad laboral de los

docentes que faltan titularizar, que es un problema que ya venimos teniendo”.

El titular del Sidca, además, señaló que “el gobernador (Raúl Jalil) está dando la

estabilidad laboral a la Administración Pública y se está olvidando de los docentes.

Es un año que fue difícil, que la gente no solo tuvo un aumento que fue poco sino que

también perdimos ante la inflación”.

Asambleas docentes

En otro tramo, Guillamondegui solicitó que se garantice que en el 2021 se van a

realizar las asambleas docentes para optar por cargos.

“En el 2020 hubo una sola asamblea, hay muchos cargos vacantes, hay profesores

que se están haciendo cargo de otros cursos por solidaridad y el Estado no está

haciendo nada para garantizar las asambleas. Dijeron que las iban a hacer de

manera virtual, pero hasta ahora no hay ningún proyecto, no nos han explicado nada.

Tenemos miedo de que el año que viene haya una situación de rebrote y que

después no se hagan las asambleas, o se hagan las asambleas de los cursos que

vuelvan (a clases presenciales) y no del resto. Hay mucha gente que está

desocupada y tiene derecho de acceder al trabajo. Estamos anticipando que va a ser

problemático, que busquen las alternativas, que sea virtual, que las hagan en un club,

pero tiene que haber garantía de que la gente pueda acrecentar en las horas, hay

gente que se recibió y no puede trabajar hace más de un año”, señaló el gremialista.

En esta línea, pidió que “el Estado garantice el acceso al trabajo”.

Equiparación salarial

Guillamondegui habló de la equiparación salarial entre los docentes del Sistema

Educativo Municipal (SEM) de Valle Viejo y los educadores de la Provincia, y dijo que

este tema “está muy parado”.

“Ya salió la ordenanza (del Concejo Deliberante) y no vemos que hayan iniciado el

expediente para pedir la subvención y lograr la equiparación. Vemos que hay una

dejadez total en lo que es Valle Viejo. Pedimos una reunión con la Intendenta, le

vamos a plantear el tema que tiene que ver el aumento salarial que lo de la Provincia

(sic), pero seguimos insistiendo en la equiparación. Cada vez el sueldo de la

Provincia se va más arriba en los básicos y Valle Viejo sigue recibiendo sumas en

negro”, agregó.

Por otra parte, se refirió a la situación que atraviesan los docentes que representa

Sidca en la comuna chacarera y destacó que hay un 5% de aumento salarial a partir

de enero del que “no se está hablando” con las autoridades municipales.