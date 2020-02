¡Doctor Strange and The Multiverse of Madness ya tiene nuevo director!

El histórico director de la primera trilogía de Spider-Man, Sam Raimi, está en plenas negociaciones con Disney para tomar el control de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. El director entraría en reemplazo de Scott Derrickson.

Aunque aún no está completamente confirmado, Variety reveló la noticia de la posible incorporación. Sam Raimi saltó a la fama con sus películas de Spider-Man y por la saga Evil Dead, pero hace tiempo que no dirige. En el último tiempo el director se dedicó a producir películas de terror como The Grudge, Dont’t Breathe y Crawl.

Ahora Raimi podría regresar a la silla de director dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y en una película que tiene tintes de cine de terror. ¿Se concretará está noticia? Esperemos que si, porque seguramente el resultado sea muy interesante.