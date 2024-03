Doja Cat publicó un mensaje antes de inhabilitar su cuenta:

“Voy a desactivar la cuenta porque ya no me gusta estar aquí. Me gusta pasarme por aquí para inspirarme y para ver la creatividad de la gente pero creo que esto se está pasando de la raya. Me hablan y tratan de una manera que hace que me vengan a la mente pensamientos muy jodidos. Por favor, tengan cuidado con la manera en que le hablan a la gente en internet”.

La artista tiene desde hace algún tiempo una relación complicada con sus fans, pero siempre enfrentó las críticas con sentido del humor y defendiendo su derecho a expresarse libremente. Por eso, sorprendió a sus seguidores con su decisión.

Recordemos que Doja Cat fue nombrada el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la Revista Time.

