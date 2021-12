Doja Cats quiere sacar un álbum doble

A través de Instagram Live, en la víspera de Navidad, Doja dijo que su idea es que cada lado de este nuevo proyecto se enfoque en un sonido distinto.

La primera parte del álbum constará de siete canciones con su típico sonido “pop-rap”, mientras que la otra parte consistirá en 12 canciones de hip-hop. Además, mencionó que el lado hip-hop del álbum tendría todas las canciones producidas por Jay Versace y 9th Wonder.

Tanto Jay Versace como 9th Wonder reaccionaron a los deseos de Doja, y el primero se limitó a tuitear “brah” y el segundo “say what now”.

El tercer álbum de Doja Cat, ‘Planet Her’, salió a principios de este año. Recientemente abordó su relación de colaboración con el controvertido productor Dr. Luke, que trabajó en varios temas de ‘Planet Her’, así como en sus dos álbumes anteriores, ‘Amala’ de 2018 y ‘Hot Pink’ de 2019.

“No he trabajado con él en mucho tiempo“, dijo. “Hay trabajos horribles en los que está acreditado, en las que me digo: ‘Hmm, no sé, no sé si hiciste algo en eso’. “La cuestión es que ha conseguido algo de crédito por eso. No creo que necesite trabajar con él nuevamente”.

La rapera también reveló recientemente que Billie Eilish se puso en contacto con ella para participar en uno de sus primeros éxitos, ‘Bellyache’.

