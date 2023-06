Así lo manifestó el Director del Cuerpo Interdisciplinario Forense, Dr. Sebastián Vega, al tribunal del Jury quien participó de la segunda autopsia practicada a menos de 24 horas de la primera, en la que la exmédica Forense, Dra. Miranda Zar, no pudo junto a la perito de parte, establecer y poner en el informe de autopsia la dinámica de la muerte.

A preguntas de las partes, el profesional, quien participó en más de 60 autopsias, dijo que el día domingo 4 cuando encontraron el cuerpo de Rojas le pidió a la Dra. Zar que le avisara del horario de la autopsia para estar presente, pero “no lo hizo, no sé por qué”. Ese día, pero a la noche, me llamó el fiscal Palacios para preguntarme si podía yo establecer la mecánica de la muerte, la causa era el traumatismo de cráneo, y le dije que no había participado de la autopsia”. Luego, la Dra. Zar me envió por WhatsApp las imágenes del cuerpo y me comuniqué con Palacios y le dije que a Rojas lo “habían golpeado y matado”. Le dije que me inclinaba por un homicidio. El lunes a la mañana me dijo que realizara una segunda autopsia y me puse a disposición.

“El fiscal puede pedir cuantas autopsias considere necesarias, si el tiene dudas sobre la mecánica de la muerte de un hecho que investiga”, le respondió el director del CIF al fiscal Mauvecin, quien le preguntó por la realización de la segunda autopsia.