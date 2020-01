Dr. Strange and The Multiverse of Madness: el director abandonó la producción de la película

Dr. Strange and The Multiverse of Madness, la segunda película del personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, se quedó sin director. Scott Derrickson, que dirigió la primera entrega del film, abandonó el proyecto por diferencias creativas con Disney.

“Marvel y yo acordamos mutamente separarnos de Doctor Strange: In The Multiverse of Madness debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo“, escribió en su cuenta de Twitter.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020