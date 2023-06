Para promocionar el libro, Drake sacó anuncios en publicaciones como el New York Post y en el Houston Chronicle, en los que aparecía un código QR que llevaba a este sitio web. En ese sitio, el rapero compartió un comunicado en el que revelaba su próximo proyecto musical.

“Hice un álbum para acompañar el libro”, se lee en el comunicado. “Dicen que extrañan a la vieja chica Drake no me tientes. PARA TODOS LOS PERROS”. No se reveló ninguna otra información, ni se confirmó el título ni la fecha de lanzamiento del álbum.

