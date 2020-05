Drástica medida: la reina Isabel podría nunca más volver a la vida pública

La ausencia de la reina Isabel II es la más larga de la monarca de sus deberes oficiales en su reinado de 68 años, el más extenso de todos los reinados del mundo.

Y posiblemente nunca más vuelva a la vida pública, a raíz del confinamiento para contener la pandemia del coronavirus, el que podría extenderse por meses o incluso años.

Así lo cree Andrew Morton, el biógrafo real de 66 años, quien en conversación con The Sun dijo que posiblemente a la monarca nunca más se le pueda ver en persona y que sus intervenciones serían mensajes grabados, para evitar el riesgo de contagio.

“Es terriblemente triste, pero no creo que pueda reanudar su trabajo habitual. El virus COVID-19 no desaparecerá pronto y estará entre nosotros durante meses, si no años. Sería demasiado arriesgado para la Reina encuentros públicos”, señaló.

La reina Isabel se encuentra recluida junto a su esposo, el príncipe Felipe, en el Castillo de Windsor, desde que su hijo, el príncipe Carlos, diera positivo de Covid-19.

“La Reina no hará nada que vaya en contra de los consejos de las personas en su categoría [de edad] y tomará todos los consejos apropiados… querría que la vieran ser responsable en sus acciones”, dijo una fuente a The Sunday Times.

Por el momento, la monarca se mantiene en contacto con sus seres queridos a través de videollamadas. La última vez que la reina se dirigió a los ingleses fue este 8 de mayo para conmemorar los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo a través de un video, el segundo mensaje que da en un mes.

Foto: Shutterstock