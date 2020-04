Dune: mirá la primera imagen de la nueva película de Timothée Chalamet

¡Es furor! Salió a la luz la primera imagen de Dune, la nueva película de Timothée Chalamet como protagonista. En la fotografía, el joven actor promesa camina por una playa desolada, entre tapados y guantes negros.

Chalamet, conocido por su actuación en Call me by your name y Mujercitas, protagonizará el remake del film dirigido en 1984 por David Lynch y que adapta la novela homónima de ciencia ficción del escritor Frank Herbert, una de las obras más exitosas del siglo XX. La nueva versión de Dune será dirigida por Denis Villeneuve, el autor de grandes films como Blade Runner 2049.

Timothée le dará vida a Paul Atreides, un joven Caladan, que deberá abandonar la comodidad de su tierra natal para adentrarse en las aventuras y amenazas de una tierra desconocida, el peligroso planeta minero conocido como Arrakis. Lo acompañan en el reparto Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista y Zendaya.

La película llegaría a los cines el 18 de diciembre de este año, si esta fecha no se ve alterada por la pandemia de Coronavirus.