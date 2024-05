“Después de mucho tiempo, esta emocionante reedición marca la primera vez que esta colección icónica estará disponible en el formato original 1LP y 1CD, con audio remasterizado, desde su lanzamiento inicial“, publicaron los Duran Duran en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duran Duran (@duranduran)

Los primeros cinco álbumes de la banda británica son: Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Notorious de (1986) y Big Thing (1988).

Tanto el LP como el CD incluirán las últimas remasterizaciones de álbumes, con ediciones en vinilo grabadas en Abbey Road Studios. Las ilustraciones del álbum fueron restauradas fielmente a los diseños de las portadas originales, supervisadas por Malcolm Garrett, el diseñador detrás de los primeros tres álbumes de la banda.

Duran Duran cuenta con 16 álbumes de estudio, el último Danse Macabre fue lanzado en octubre del 2023. Es una de las bandas exitosas de los 80, a lo largo de su carrera vendieron más de 100 millones de discos. Sus aclamados singles como “Hungry Like the Wolf’”, “Rio”, “Girls on Film” y “Save a Prayer” dominaron las listas de éxitos.

