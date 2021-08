Dwayne Johnson contra el Hollywood menos higiénico: “Soy lo opuesto a las celebridades que no se bañan”

Jake Gyllenhaal recientemente realizó unas declaraciones en las que manifestó que no creía que bañarse fuese realmente necesario, alineándose de esta manera con otras celebridades que se jactan de tener mala higiene. Esto provocó que muchos recordaran las palabras recientes sobre la falta de una ducha diaria de famosos como Leonardo DiCaprio, Mila Kunis, Ashton Kutcher o Kristen Bell. Sin embargo, “La Roca” llegó para enfrentarse a todos ellos y poner algo de sentido común.

Dwayne Johnson se pronunció al hilo de una seguidora de Twitter, quien discutía acerca del asunto de la higiene en Hollywood: “No es posible que [Johnson] sea uno de esos apestosos, todos estaríamos extrañamente desconsolados si supiéramos lo contrario”. Una oportunidad de oro del actor para explicar que él no solo se ducha una vez al día, sino que lo hace hasta en tres ocasiones.

“Soy lo opuesto a una celebridad que ‘no se lava’. Ducha (fría) cuando salgo de la cama para empezar el día. Ducha (tibia) después de mi entrenamiento antes del trabajo. Ducha (caliente) después de llegar a casa del trabajo. Lavado facial, corporal, exfoliante y canto (desafinado) en la ducha”, reveló el actor a través de las redes sociales. Esto causó un aplauso entre los internautas.

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower https://t.co/iE6ZPhrthL

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2021