Ed Sheeran, primer artista en alcanzar las 3.000 millones de reproducciones en Spotify

“Acabo de escuchar que ‘Shape of You’ alcanzó los 3.000 millones de reproducciones en Spotify, lo cual es absolutamente una locura. Recuerdo que esta canción llegó a los mil millones y pensé que era extraño. La primera canción en llegar a los 3.000 millones de reproducciones y estoy muy, muy contento con ella. Gracias, Spotify, por su apoyo a lo largo de los años“, expresa el artista en el video.

También recordó las discusiones con el expresidente de Atlantic Records en el Reino Unido, Ben Cook, en torno al destino de esa canción en su disco “Divide”.

.@edsheeran’s #ShapeOfYou is the first song to hit 3 billion streams on Spotify. pic.twitter.com/VSQNPrXJVa — Spotify (@Spotify) December 22, 2021

“La canción no estaba destinada a formar parte del álbum. Cuando terminé la canción, Ben Cook, de mi sello discográfico, básicamente decía: ‘Tenés que poner esto en el álbum, tiene que ser un single ‘. Le dije:’ Quiero que ‘Castle on the Hill’ sea el primer single, que va a ser más grande’. Acordamos no estar de acuerdo y sacar ambas canciones a la vez, y tengo que decirle a Ben: “Yo estaba equivocado y vos tenías mucha razón“, dijo Sheeran.

“Shape of You” permaneció unas 59 semanas en el primer lugar del ranking Billboard Hot 100, y en YouTube suma más de 5.000 millones de vistas.

