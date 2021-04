Ed Sheeran se convierte en una temible criatura para su nuevo video

Luego de que Ed Sheeran insinuara el lanzamiento de su nuevo disco, aparecieron fotos del cantante grabando en Londres su nuevo videoclip.

En las imágenes se ve al músico disfrazado de vampiro acompañado por algunos extras de la producción vestidos de zombies. El look de Sheeran incluye colmillos, un traje rosado y un maquillaje especial.

El sucesor de No6 Collaborations Project, que contó con invitados como Justin Bieber, Bruno Mars, Camila Cabello y Paulo Londra podría llegar a fines de este año.

“Volveré a estar en línea con la cuarta entrega de la serie a finales de este año, hasta entonces XX”, escribió Sheeran en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Podes ver las fotos acá

Ed Sheeran has been spotted filming a new music video dressed as a vampire. pic.twitter.com/H6YPAzcOyL

— Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) April 24, 2021