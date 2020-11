Eddie Vedder no se recupera de la muerte de Chris Cornell

Pasaron más de 3 años de la muerte del cantante de Soundgarden y Audioslave, y su amigo y compañero en Temple of the Dog todavía no se recupera. Eddie Vedder conversó con The Howard Stern Show sobre cómo se sintió al respecto en estos años y cómo fueron sus últimos años de amistad.

“He tenido que estar en una especie de negación … No siento que tenga una opción. Estaba aterrorizado hacia dónde iría si me dejaba llevar por las emociones” dijo.

“Como no lo vi muy seguido en los últimos diez años, probablemente cuatro o cinco veces y casi siempre en un show o algo así, no pude lidiar con ello. Me volveré más fuerte con el tiempo”, agregó. Destacó que su relación con Cornell era de una verdadera amistad, más allá de que compartieron banda en Temple of the Dog. “Solía estar más con él que el resto de los componentes de la banda. No conocía a demasiada gente en Seattle. Íbamos a hacer excursiones locales o hacíamos rutas en bicicleta o perseguíamos a un perro en medio de la lluvia mientras bebíamos cerveza de mierda.”.

“No tenía nada que ver con la gente de la industria musical o el tipo de vida de Los Ángeles. Simplemente era genial … era lo que llamo una estrella de rock legítima”, culminó Vedder.

Escuchá el recuerdo de Eddie Vedder: