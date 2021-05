Educación estableció criterios para sostener las clases presenciales

La ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, participó de una nueva

asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), junto con sus pares de las

demás jurisdicciones del país. El encuentro, encabezado por el ministro de

Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se realizó ayer, de manera virtual. También

participaron representantes gremiales. El eje de la asamblea fue aunar criterios, a los

fines de lograr normativizar la intensidad de la presencialidad y así poder acompañar

la baja en la circulación y descomprimir el sistema de salud ante un recrudecimiento

de la pandemia de coronavirus Covid-19.

“El sistema educativo resolvió adoptar las normas federales que rigen a partir del

DNU”, indicó Trotta. De esta manera, el Consejo Federal de Educación dispuso

medidas para ser aplicadas de acuerdo a los criterios epidemiológicos detallados en

el DNU vigente.

Al respecto, se acordó que en caso de Riesgo Epidemiológico y Sanitario Bajo y

Medio, se mantienen los regímenes de presencialidad y alternancia vigentes. En

tanto que en las zonas calificadas como de Riesgo Epidemiológico y Sanitario Alto,

las autoridades jurisdiccionales podrán administrar medidas de restricción parcial de

la asistencia presencial para contribuir en la reducción de la circulación de personas.

Las restricciones que se podrán implementar

Estas restricciones tendrán carácter transitorio, con tiempos de realización

claramente establecidos y podrán reorganizar: a) la frecuencia de asistencia

presencial de toda la población escolar; b) la suspensión de toda actividad

extracurricular; c) el sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos

priorizados; d) el sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos

priorizados para el retorno a clases presenciales conforme lo haya establecido la

jurisdicción y la suspensión de asistencia presencial de los grupos restantes.

Con relación a las zonas con Alarma Epidemiológica y Sanitaria (en el caso de los

aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300 mil habitantes)

donde corresponde la suspensión de la asistencia a clases presenciales en todos los

niveles educativos; las escuelas permanecerán abiertas con las dotaciones

necesarias, sugiriendo desarrollar las siguientes actividades: distribución de

materiales educativos (material impreso, libros, actividades, entre otros); devolución e

intercambio de actividades no presenciales de parte de las y los docentes en el caso

de estudiantes que no cuenten con otros medios de comunicación con la escuela en

sus hogares; orientación individual de aquellos estudiantes que han sostenido

vinculación baja o nula con la escuela durante 2020 y/o aquellos que estén

transitando la figura de promoción acompañada; habilitación de espacios y recursos

de la escuela a aquellos estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para

la continuidad pedagógica en sus hogares; orientación y comunicación con las

familias que lo requieran; acompañamiento socio-pedagógico a estudiantes en

situación de vulnerabilidad; sostenimiento y fortalecimiento de los servicios

alimentarios escolares en todas sus modalidades; no interrumpibles, tales como

ejecución de obras de refacción, reparación o acondicionamiento de la infraestructura

escolar.

Las medidas que modifiquen la frecuencia de clases presenciales en los

establecimientos educativos tendrán en cuenta la menor unidad geográfica posible y

la autoridad educativa jurisdiccional arbitrará los medios necesarios para una

comunicación fehaciente de la medida (con fecha de inicio y finalización) con una

antelación no menor a 48 horas.

Asimismo, desarrollarán acciones de fiscalización y control en los establecimientos

educativos y promoverán instancias institucionales de evaluación y mejora continua

de la aplicación de los protocolos en las escuelas.

Además, el ministerio de Educación de la Nación establece en situación de Alarma

Epidemiológica y Sanitaria, la asignación de un aporte adicional igual al Fondo

Escolar Insumos Covid-19 con el objeto de fortalecer las actividades de

acompañamiento educativo; la ampliación de las sumas asignadas para las líneas de

asistencia financiera para obras menores y la asignación de hasta una suma

equivalente al Fondo Escolar Insumos Covid-19 a las cooperadoras escolares

reconocidas legalmente por las jurisdicciones; entre otras medidas.