USO EXCESIVO DE LOS CELULARES EN LAS ESCUELAS

Los equipos de cada establecimiento deberán definir la modalidad para evitar que los chicos usen los teléfonos. Ellos deben dar el ejemplo.

Luego de que el ministerio de Educación diera a conocer la resolución E. Nº 621/22 que prohíbe la utilización de teléfonos celulares en todos los establecimientos educativos, ahora se avanza en articular con los equipos docentes para que avancen en las estrategias y acuerdos con los alumnos para que los teléfonos no sean usados en el aula. Además, no descartan una resolución donde se prohíba el uso de celulares a los docentes, a quienes también los detectaron que no solo lo emplean con fines pedagógicos dentro de las aulas.

“Esta decisión del uso de celulares tiene su origen, el ministerio de Educación hizo acompañamientos en territorios, hemos observado que el uso del teléfono celular en muchos momentos interrumpe los procesos de aprendizaje y por otro lado, genera una escala en la convivencia del aula como situaciones de violencia, porque los adolescentes se desafían en las redes, por ejemplo. Implementan desafíos que propone Tik Tok y genera un malestar en la conveniencia de las instituciones. Además, en esos trabajos nos entrevistamos con los profesores, las familias y los preceptores, falta que el uso sea responsable en cuanto a las redes sociales, es como que todo está a un “enviar”. Tuvo oportunidades de conversar con los adolescentes, se sienten mal por las consecuencias de las redes pero se debe hacer un trabajo para contener a los chicos que son expuestos.

Las familias fueron las que manifestaron la necesidad de que se restrinja el uso del celular en la escuela, tanto en el aula como en el recreo”, dijo la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda en declaraciones radiales.

Agregó que cada institución deberá acordar con los equipos de gestión, el modo de que los chicos dejen de usar los celulares en la escuela.

“Debe ser sencillo, será a partir de acuerdos dentro de cada institución, esos acuerdos por ejemplo, poder guardar el dispositivo en una caja, lo dejan al ingresar y lo retiran al salir. Algunos nos decían ‘qué pasa si necesito algo de mi familia’ y les dije que volveremos a lo de antes, se le comunica al preceptor para que dé aviso y llame a la familia. Todo lo que nos ayude a organizar y serán las escuelas las que deberán generar los acuerdos”, remarcó.

En cuanto a las posibilidades de que los docentes den el ejemplo a los chicos y también restringen el uso del celular, Valcalda no descartó otra resolución.

“Los docentes saben que el teléfono se utiliza como recurso didáctico y uso pedagógico y tenemos allí información, pero si bien esta resolución es solo para los chicos, no se descarta en el futuro otra medida para los profesores, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo de ir organizando el regreso a la presencialidad. Estamos en el aula y debo como docente estar atento a mis alumnos, cómo van desarrollando las consignas, qué necesitan, qué retroalimentación puedo hacer y si estoy pendiente del teléfono nada de esto va a suceder. El proceso de enseñanza y aprendizaje es una retroalimentación permanente, es con la mirada del adulto y no estar concentrado en el uso del celular. Nosotros cuando fuimos a las escuelas, el solo hecho de observar al docente se sabía si estaba con el celular trabajando o haciendo una consulta en las redes sociales”, detalló la secretaria de Gestión Educativa.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Educación no descarta una resolución que incluya a los docentes se publicó primero en Catamarca Provincia.