El 18 de agosto se retoman las clases en el interior

El próximo martes 18 de agosto, un universo de 14.948 alumnos y alumnas

regresarán a las clases presenciales en 567 escuelas rurales del interior provincial,

con estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios de COVID-19. Esta

cantidad de alumnos podrá asistir a los establecimientos de manera voluntaria puesto

que no tendrán la obligación de hacerlo. Vale mencionar que, esta cantidad de

alumnos, representa al 7% de toda la población estudiantil del sistema educativo de

Catamarca.

El ministro de Educación, Francisco Gordillo, explicó que solo regresarán los alumnos

de sexto grado de primaria, sexto de secundaria y el segundo ciclo de educación

para jóvenes y adultos. En cuanto al horario, mencionó que “son solamente tres

horas. Puede ser discontinuo: podrá ser por horas, por días, por semanas”. Además,

detalló que priorizarán “Matemáticas y Lengua, a través de la selección de contenidos

que están establecidos de Nación y de Provincia”.

Gordillo también destacó que se implementarán “burbujas comunitarias”. Esto

significa que en las escuelas se trabajará “con los docentes, supervisores y directores

que estén dentro de cada una de las comunidades o del área donde puedan circular

y no provocar esta modalidad docente que haga que podamos traer algún problema

de carácter sanitario. Entendemos que es la única manera de cuidar sanitariamente a

nuestras poblaciones”. Y aclaró que “de suceder alguna contingencia de carácter

sanitario, si tenemos que retroceder, lo vamos a hacer”. Por tanto, el personal

docente, no docente y educandos que se encuentren transitoriamente fuera del

territorio de la provincia, no deberán presentarse en las instituciones.

Cabe resaltar que, en los establecimientos escolares no habrá recreos, sino pausas

pedagógicas. Sin embargo, las autoridades apuntan a que los estudiantes se

aglomeren en ese tiempo que tendrán disponible. También será necesario el uso del

tapabocas de docentes y alumnos, excepto en momentos que el docente indique

quitarse el mismo. Podrán asistir 10 o más alumnos por curso, según las medidas del

aula y mientras se respete el distanciamiento social. Jalil, por su parte, aclaró que “es

voluntario el regreso a las escuelas, no es obligatorio”. Gordillo explicó que el

cronograma de regreso a clases no incluye todavía a los establecimientos educativos

del Valle Central. Educación adoptará un sistema gradual con referencia a la

integración de los grupos escolarizados a través de un formato de educación bimodal

(presencial y no presencial): la enseñanza en las aulas, al ser gradual y por días, se

combinará con la modalidad remota. Además, habrá reorganización horaria en

función del trabajo conjunto entre docentes, (pareja pedagógica) y elaboración de

Propuestas de Aprendizaje Integradas (PAI), con base a las propuestas por ejemplo:

historia y formación ética; tecnología y plástica; inglés y teatro, entre muchas más.