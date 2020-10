El actor Rick Moranis fue golpeado por un sujeto mientras caminaba por Nueva York

Fue agredido en las cercanías del Central Park por un sujeto que lo arrojó al suelo.

Rick Moranis, actor conocido por sus papeles en “Los Cazafantasmas” y “Querida, encogí a los niños”, fue golpeado por un sujeto mientras caminaba por Nueva York.

El incidente ocurrió el jueves de esta semana alrededor de las siete de la mañana, cuando el actor de 67 años se encontraba en las cercanías del Central Park. Sin ninguna provocación de por medio, el sujeto lo golpeó arrojándolo al suelo.

WANTED for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020