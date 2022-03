En el día de la fecha, el joven acusado de apuñalar reiteradamente a Andrea

Navarro en el interior de su domicilio cumple la mayoría de edad. A su vez, la

defensa del imputado por el brutal hecho de sangre que casi le cuesta la vida a la

mujer, solicitó que este sea juzgado mediante un juicio abreviado.

En diálogo con El Esquiú.com, la abogada Silvia Barrientos, quien días atrás se

constituyó como querellante en la causa, explicó que “la diferencia entre un juicio

normal y uno abreviado es que se pacta entre el fiscal y el abogado defensor una

pena, que en general es la mínima”. “El imputado acepta la responsabilidad del

hecho, se declara culpable y se pacta una condena, no dejando lugar luego a

apelaciones o la presentación de otros recursos”.

En este sentido, Barrientos se quejó porque el viernes pasado fue citada junto a la

víctima a una audiencia en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la que

“no nos informaron sobre qué se trataba y estuvimos una hora sentadas

ridículamente allí”. “El imputado, la defensa, su familia y el fiscal, no se

presentaron”.

“Después recibimos una cédula con la solicitud de juicio abreviado, firmada por el

defensor Víctor García, y nos dieron un plazo de tres días para responder. A mí

me hicieron lugar como querellante el viernes pasado y aún no he tenido contacto

con el expediente. Tanto Andrea como yo sentimos que nos están apurando”, dijo,

anticipando que presentarán un pedido de prórroga que les permita el tiempo

necesario para interiorizarse sobre el expediente y luego arribar a una

determinación.

“Aún tenemos que saber cuáles son las pruebas que obran en la causa y

queremos introducir elementos probatorios, que hay mucho para presentar. Recién

entonces veremos si se puede considerar un juicio abreviado”, expresó la letrada.

Grave

Es importante recordar que en la madrugada del 30 de enero pasado, Andrea

descansaba en su domicilio, ubicado en el barrio 107 Viviendas Sur, cuando

presuntamente el joven, en ese momento de 17 años, ingresó furtivamente por la

ventana y, aparentemente con el solo objetivo de sustraer el celular de la mujer, le

propinó múltiples puñaladas.

Andrea relató posteriormente que si bien trascendió en un primer momento que

fueron 37 las puñaladas que recibió, las heridas fueron más de 40 y varias de ellas

ingresaron por su espalda, perforando sus pulmones.

Andrea consiguió salir al exterior del domicilio para pedir ayuda y fue asistida,

salvando su vida de milagro.

El joven fue imputado por “robo calificado por el uso de arma” y “homicidio criminis

causa en grado de tentativa”.