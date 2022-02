El super-grupo de EDM se prepara para lanzar su primer LP después de una década. El trió de DJs/ Productores ha compartido una actualización sobre su próximo nuevo álbum, ‘Paradise Again’, revelando que el tan esperado material está “terminado”.

Después de disolverse hace casi diez años, Swedish House Mafia -compuesto por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso- anunció en el 2018 que se reuniría para un espectáculo de regreso a casa en Estocolmo, Suecia.

Siguieron el año pasado con ‘It Gets Better’, su primer track desde el lanzamiento de su último álbum, ‘Until Now’, de septiembre del 2012. Desde entonces, han publicado otros dos temas, “Lifetime”, con Ty Dolla $ign y 070 Shake, y “Moth To A Flame”, con The Weeknd. Estos tres temas aparecerán en el nuevo álbum del grupo, ‘Paradise Again’.

“EL ALBUM ESTÁ HECHO”, tuiteó el trío la semana pasada.

ALBUM IS DONE — Swedish House Mafia (@swedishousemfia) February 10, 2022

Hablando para una reciente entrevista en la portada de Big Read, el grupo dijo que los fans pueden esperar del album un repertorio repleto de “melodías escandinavas, producción oscura y sonidos duros”.

“En el pasado, sacábamos un single tras otro, y era casi como si persiguiéramos algo”, explicó Ingrosso.

“Cuando Steve [Angello] dijo por primera vez: ‘Tenemos que hacer un álbum’, quise saltar por la ventana. Swedish House Mafia nunca ha hecho un álbum antes, e históricamente nos lleva mucho tiempo incluso hacer una canción. Sin embargo, estamos muy contentos con lo que se ha convertido, no podemos esperar a dárselo al mundo”.

Y continuó: “Siempre estamos buscando esa pequeña nota de bajo que hace que las rodillas se debiliten. En el estudio, algunas canciones nos daban ganas de llorar, bailar y abrazarnos, porque se sentían como los mejores cuatro minutos de todo el año, mientras que otras, como dice Steve, te dan ganas de estrellar tu coche contra una pared.”

Por otra parte, Angello describió el álbum -que lleva el nombre de la sensación de estar juntos en el escenario de nuevo- como “una historia de amor entre nosotros” y “una invitación a nuestro mundo”. Swedish House Mafia también se burló de la participación de artistas invitados “con los que quizá no pensarías que hubiéramos trabajado”.

En cuanto a la colaboración con The Weeknd, el trío dijo que la unión fue uno de sus “momentos de mayor orgullo”. “Su voz y su forma de escribir música son increíbles”, explicó Ingrosso, “y sónicamente sabíamos que cuando nuestro lado oscuro y melódico se encontrara con el suyo, pasaría algo interesante”.

