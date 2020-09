El asesino de John Lennon se disculpó con Yoko Ono

El 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman asesinó a John Lennon afuera del departamento del músico en Manhattan, Nueva York.

Mientras cumple su condena en la prisión correccional de Attica, Chapman se disculpó con Yoko Ono y solicitó por décima vez su libertad condicional en una audiencia. Si bien el tribunal se negó, su mensaje se hizo público.

“Solo quiero reiterar que me disculpo por el crimen que cometí. No tengo excusa, fue por gusto propio. Pienso que el peor crimen que puede haber hecho es hacerle daño a una persona inocente. Él [John] era extremadamente famoso. No lo asesiné por su personalidad o por la buena persona que era. Era un hombre de familia. Un ícono. Lo asesiné, como lo dije antes, porque era muy, muy, muy famoso y es la única razón y yo solo quería lograr mucho, mucho, mucho reconocimiento propio, fui muy egoísta“, dijo Chapman.

Para finalizar, expresó: “Solo quiero agregar y hacer énfasis en que fue un acto muy egoísta. Lamento mucho todo el dolor que le causé a Yoko, pienso en eso todo el tiempo“.