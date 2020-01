El audio de uno de los rugbiers detenidos en Villa Gesell: “La vida nos jugó una mala pasada”

Tras casi una semana del asesinato de Fernando Báez Sosa, se filtró un audio de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers acusados por la Justicia, por el crimen en Villa Gesell.

“Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y se hará cargo”, dijo Pertossi, que en el audio se describe como “inocente”. “Todavía no lo digo, pero lo soy. Lo que más quiero es salir y levantar la cabeza en alto”, afirmó.

“Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo y soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir”.

“Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. No por eso me voy a condenar ni me voy a entregar”, sentenció.

Lucas se encuentra detenido e imputado como “partícipe necesario” del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Por otro lado, Ciro, uno de sus primos, está identificado como “coautor” del asesinato junto a Máximo Thomsen.

En la primera rueda de reconocimiento por parte de los testigos, estos reconocieron a Thomsen y a Enzo Tomás Comelli como las dos personas que le pegaron a Fernando.

