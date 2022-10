El detalle de los aumentos otorgados a los profesionales de la Salud Pública en lo

que va del año arrojó que los mismos recibieron aumentos promedios que van del

58% al 96%, según el grupo al que pertenecen dentro del sistema público de

salud.

En el caso de los profesionales médicos, tuvieron un incremento del 96% desde

diciembre de 2021 a septiembre de 2022. El sueldo de un médico pasó de

$106.765 (en diciembre) a $209.360 (septiembre 2022), marcando un incremento

de $102.595.

Los profesionales no médicos pasaron de cobrar, dentro del mismo periodo

señalado, $104.102 a $194.423. Esto significó un incremento del 87%.

Dentro del Grupo B del personal de Salud, se pasó de cobrar $82.077 en

diciembre de 2021 a $139.357 en septiembre de 2022. Un 70% de aumento.

En tanto que, los trabajadores del Grupo C pasaron de $83.082 a $138.150

(incremento del 66%).

Por último, el personal de Salud correspondiente al Grupo D tuvo un aumento del

58%: de $73.119 que cobraban en diciembre pasaron a cobrar $115.702 en

septiembre de este año.

En todos los casos, se debe mencionar que los sueldos brutos varían según la

antigüedad, cargas familiares, entre otros ítems.

Otros incrementos

Los aumentos señalados incluyen el incremento bimestral por inflación anunciado

por el Gobierno, el 6% al bruto en concepto de presentismo y los nuevos

adicionales acordado en el mes de septiembre.

Esto no incluye el aumento otorgado al valor de las guardias médicas en días

regulares y fines de semana/feriados.