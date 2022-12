La Maternidad Provincial 25 de Mayo informó que ayer a las 6.00 ingresó al

nosocomio un menor de tres días de vida, luego de sufrir la picadura de un

alacrán, aparentemente en la cara.

El mismo, presentaba llanto agudo, luego del cuál comenzó con vómitos y diarrea,

razón por la cual fue trasladado inmediatamente, en donde se le realizaron

maniobras de reanimación y se inició tratamiento con suero antiescorpión, con una

dosis inicial, requiriéndose posteriormente la aplicación de nuevas dosis.

Actualmente, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin dependencia de

oxígeno, sin requerimiento de más suero, a la espera de evolución clínica y

efectos secundarios del evento.

Medidas de prevención

Estos animales suelen esconderse o anidar en lugares como piedras, árboles,

cuevas, resumideros, huecos en la pared o el piso, entre otros. Por lo tanto, es

importante tener en cuenta:

-No caminar descalzo.

-No introducir pies o manos en huecos de árboles, piedras, cuevas o nidos.

-Sacudir la ropa y zapatos antes de vestirse; y la ropa de cama antes de

acostarse.

-Usar guantes y ropa larga cuando se trabaja en el jardín o se retiran escombros o

basura acumulada.

-Desinfectar periódicamente los alrededores del domicilio.

Separar las camas de la pared.

-Observar el piso del baño antes de bañarse.

-Cubrir con tela metálica los resumideros.

-Usar botas de caña alta cuando se transite por el campo.

-Tener limpio y ordenado el interior de su hogar y libre de malezas alrededor de la

casa.

-Mantener las viviendas libres de roedores, ya que es el principal alimento de los

ofidios.

-No acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda.

-En los campamentos, cerrar bien las carpas durante las horas de descanso y de

paseo; mantener acomodadas las mochilas, bolsas de dormir y otros elementos.

En caso de ser picado o mordido, la gravedad del cuadro clínico dependerá, entre

otros factores, de la especie del animal involucrado, la edad de la persona

afectada y la cantidad de veneno inoculado.

Es importante mantener a la persona tranquila, si es posible capturar al animal o

sacar una fotografía para poder elaborar un diagnóstico médico tratante, y

trasladar al paciente al centro asistencial más cercano:

-No retrase el traslado esperando la aparición de síntomas clínicos

-No realizar torniquetes

-No succionar

-No realizar incisiones

-No dar bebidas alcohólicas