Más de 97 mil catamarqueños cobrarán el bono de 18 mil pesos que entregará el

Gobierno Nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social

(Anses). A esta cifra se suman los más de 50 mil jubilados y pensionados de la

provincia que recibieron el refuerzo de 12 mil pesos. Así lo dio a conocer el jefe de

Unidades de Atención Integral (UDAI) de Anses Catamarca, Enzo Carrizo (foto).

El titular de Anses brindó una entrevista a radio El Esquiú 95.3 y destacó que si

bien ya tienen el número definitivo de beneficiarios, el listado “puede llegar a tener

algunas modificaciones porque se están analizando todavía algunos nuevos

ingresos, teniendo en cuenta nuevos parámetros que se habían pedido para hacer

las depuraciones en cuanto a los listados de las personas que se iban

inscribiendo”. “En definitiva, el número que hoy tenemos es que un poquito más de

97 mil catamarqueñas y catamarqueños van a poder acceder al refuerzo que

anunció el Presidente de la Nación hace 15, 20 días atrás”.

Carrizo también destacó que la cantidad de catamarqueños que tendrán el

beneficio económico representa “un número sin lugar a dudas importante, teniendo

en cuenta algo más: este refuerzo, si bien llega a más de 97 mil catamarqueños,

también tenemos que sumar los más de 50 mil catamarqueños y catamarqueñas

que percibieron el refuerzo de jubilados y pensionados”. “Recordemos que no era

de 18 mil (pesos), era de 12 mil para ellos. Pero también fueron incluidos en el

refuerzo. Hablamos de un universo de más de 140 mil catamarqueños en total que

se van a ver beneficiados”.

Luego, el referente de Anses en la provincia recordó que en el último Ingreso

Familiar de Emergencia (IFE) la Nación otorgó el aporte económico a “101 mil

catamarqueños”. “Cuando vemos los números (de beneficiarios del bono de 18 mil

pesos) es muy poquita la diferencia, hablamos de un poquito menos de cuatro mil.

Pero tengamos en cuenta algo: en el IFE, en ninguno de los tres, hemos pagado a

jubilados y pensionados. En este caso se pagó el refuerzo a jubilados y

pensionados, un poquito menor que los 18 mil pesos, pero cuando sumamos este

universo damos con más 140 mil catamarqueñas y catamarqueños. En definitiva,

es más grande el universo”.

En otro pasaje, Carrizo agregó que esperaban esta cantidad de personas

inscriptas para el bono de 18 mil pesos porque “se venía viendo también en la

cantidad de personas que se llegaban a Anses, que nos consultaban”. “Por eso

realizamos operativos en diferentes partes del interior de la provincia con nuestras

oficinas”.

Fecha de pago

Carrizo señaló que el bono de 18 mil pesos comenzará a pagarse a partir del

jueves 19 de este mes. “Recordemos que (el bono) era de 18 mil pesos”. “Nueve

mil vamos a pagar en el mes de mayo y 9 mil pesos en el mes de junio. La primera

cuota comienza a pagarse el día jueves 19 de mayo. Es por terminación de

documento. Comenzaría el día jueves con terminación de documento 0, viernes

con terminación de documento 1, y así sucesivamente”, indicó.

Reclamos

A Carrizo le preguntaron si es que hubo reclamos de personas que no hayan

podido acceder a este beneficio de la Nación, y respondió: “Sí, seguramente lo

tuvimos y vamos a seguir teniendo algunos reclamos. Pero no es necesario que lo

venga a hacer de manera presencial en la UDAI (por la sede central de Anses)

porque es algo que nosotros no podemos modificar. Es algo que lo hace el sistema

en el cruzamiento de datos. La forma de hacer el reclamo es la misma forma que

se usó, el mismo mecanismo para la inscripción a través de la página de Anses.

Hay casos puntuales que se siguen analizando”.

Destinatarios

Vale recordar que este beneficio de 18 mil pesos está destinado a trabajadoras y

trabajadores sin ingresos formales, monotributistas A y B, monotributistas sociales

y trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Las personas que accedan a

este ingreso percibirán 9 mil pesos en mayo y 9 mil pesos en junio.