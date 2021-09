El cantante de Cannibal Corpse contó una inesperada anécdota que involucra a Cher

En una reciente entrevista, George Fisher, el cantante de la banda de death metal Cannibal Corpse, recordó una anécdota que involucra a Cher.

“El hijo de Cher, Elijah, que está en la banda Deadsy, es un gran fan de Cannibal Corpse, y hará 15 o 20 años, nos pidió que fuéramos a Los Angeles para tocar en su fiesta de cumpleaños, que iba a celebrarse en el Viper Room. Su cumpleaños era un par de días antes que el mío, así que mi esposa y yo fuimos un poco antes. El plan era volar hasta allí, pasar unos días y, después dar el concierto”, comenzó explicando Fisher.

“El día anterior al show, Eliah nos invitó a la casa de Cher. Cuando llegamos, ella no estaba porque se había ido de compras. Yo estaba como: ‘Sí, por supuesto que está de compras’. Sin embargo, no me di cuenta de que regresó en cierto punto de la tarde. Estaba hablando con Elijah y mi mujer me empezó a dar golpes en el brazo. Le dije: ‘¿Qué?’, y ella me susurró: ‘¡Cher!’. Yo me quede en plan de: ‘Okey, genial, pero no es como conocer a King Diamond o a Chuck Billy’, soy un gran seguidor de esos dos“, continuó.

“Fue super agradable. Estábamos allí y Cher nos hizo la comida, todo eso. También vino al show, así que le pedí disculpas por el hecho de que tuviera que escuchar a Cannibal Corpse, pero me dijo: ‘No, sí me gustó’. Yo estaba como: ‘Vamos, Cher, haz el signo del metal’, y me contesta: ‘Cariño, soy metalera desde antes de que tú nacieras’. Y yo me quedé como: ‘Maldición, Cher me acaba de cerrar la boca”, finalizó.

