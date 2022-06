Yannis le contó a Matt cómo grabaron el nuevo y séptimo disco, cómo tocaron los nuevos temas en vivo, y cómo influyó Brighton en su tema 2001:

“Creo que han ocurrido dos cosas. Uno fue una reacción al álbum que habíamos hecho antes, Everything Not Saved Will Be Lost, que era extenso y que se entregaba a todas las diferentes facetas de nuestra forma de componer como banda. Antes de escribir este disco, nos imaginamos cómo sería hacer los siguientes pasos. Y lo que queríamos hacer era reducir todo y volver a conectar con el núcleo rítmico de la banda. Así que eso fue lo principal, lo que explica el énfasis en el baile del disco. Y luego, obviamente, ocurrió lo de COVID. Nuestras giras se cancelaron.”

“Estábamos encerrados. Al principio no escribíamos. Pero después de un tiempo, empezamos a sentirnos bastante inquietos y frustrados y queríamos crear algo positivo a partir de esa época oscura. Así que encontramos una pequeña habitación, y dentro de ella actuamos sobre este impulso de hacer un disco de baile. Pero fue en ese confinamiento. Y creo que la única manera de convertirlo en algo que valiera la pena a largo plazo y de la forma en que nos sentíamos sería escribir un disco que fuera alegre e imaginativo y que combatiera lo que estaba sucediendo afuera.”

Sobre volver a tocar en vivo, Yannis dijo: “Creo que es precisamente por la falta de música en vivo y la falta de gente que pueda congregarse y reunirse durante los últimos años que nuestro deseo era habitar esos espacios que estaban ausentes. Así que cuando escribíamos, era como imaginar lo bueno que sería dejar la sala de ensayo ahora mismo y salir a un club o a un pub o escuchar música a todo volumen con nuestros amigos. Todas esas cosas que se nos negaban, queríamos disfrutarlas y capturarlas en forma de canción, y luego tener este documento de esa época que entonces estaría listo para ser lanzado ahora, que es exactamente lo que está sucediendo. A medida que el mundo resurge y la gente se siente cómoda volviendo a reunirse en salas y expresándose, estas canciones están ahí esperándolas.”

