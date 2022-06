Mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la dirigencia del Club Atlético Policial denunció que muchos hinchas está tarde fueron discriminados por la policía y no se les permitió el ingreso al estadio Malvinas Agentinas.

También señalaron que la policía se tomó la atribución de aplicar derecho de admisión cuando desde la Liga Catamarqueña no se elevó ninguna notificación.

El comunicado:

“La comisión directiva de nuestro club repudia enérgicamente los actos discriminatorios que sufrieron algunos simpatizantes hoy en el portón de acceso norte en la liga catamarqueña por parte del cuerpo de infantería conducido por el comisario Soria, que se tomó las atribuciones de derecho de admisión, señalando con el dedo y viva voz quienes no podían ingresar, cabe destacar que de parte de la liga catamarqueña que es la organizadora del torneo no elevo ninguna lista de personas con derecho de admisión. Es una atribución tomada por el grupo de infantería y el jefe del operativo a cargo.

Por dichas razones, un numeroso grupo de simpatizantes decidieron no ingresar a presenciar el partido. Lamentamos que quiénes deben bregar por la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía no tengan un criterio coherente cuando están al frente de un operativo.

Desde nuestra institución vamos a arbitrar todos los medios para que no vuelva a suceder el hecho lamentable y discriminatorio de hoy”.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada El Club Policial denunció que sus hinchas fueron discriminados por la policía se publicó primero en Catamarca Provincia.