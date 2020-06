El COE definió mantener cerrada la provincia por 15 días más

Ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) decidió extender el cierre de los

límites de la provincia durante 15 días más desde las 00 horas de hoy, restringiendo

el ingreso de personas que provengan de zonas que han presentado casos

detectados de Covid-19.

Como viene sucediendo desde la semana pasada, los ingresos solo estarán

habilitados para mercadería para supermercados, farmacias y combustible, además

de los servicios considerados esenciales con el correspondiente control sanitario.

En los anuncios de medidas a ejecutar en la etapa de distanciamiento social que

atraviesa la provincia, también informaron que se bajará el horario de cierre para

locales de encuentro social como bares y restoranes. El horario límite será las 23

horas.

Desde el COE explicaron que se tomarán todas las medidas que correspondan para

mantener el status epidemiológico, bregando por la salud de todos los

catamarqueños.

Las autoridades que integran el COE aseguraron que “la situación epidemiológica de Catamarca debe ser cuidada por todos, no solo por autoridades y personal de seguridad y de salud provinciales y municipales, sino también por cada catamarqueño con sus hábitos de prevención en sus hogares, ámbitos laborales y de

distracción”, aseguraron las autoridades.

Hoy, día laborable

En el informe del COE, explicaron que la jornada de hoy “será laborable para

sostener horarios de servicios al ciudadano tras analizar las solicitudes de entidades

intermedias”.

En tanto que el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dispuso otorgar asueto

administrativo a todo el personal municipal para hoy 24 de junio, por conmemorarse

la Natividad de San Juan Bautista, Patrono de la ciudad.

Multaron a locales

La dirección de Inspección General de la Municipalidad de la Capital, llevó a cabo un

operativo en bares y restaurantes de la ciudad con el objetivo de verificar el

cumplimiento de los protocolos contra el Covid-19.

En la oportunidad, con el acompañamiento de la Unidad Regional N° 1 de la Policía

de la provincia, se aplicaron cinco multas a diferentes locales por no dar

cumplimiento a distintas normas, como el uso del barbijo en los mozos o por no

respetar el distanciamiento social entre los comensales, representando esto un gran

riesgo para la época de pandemia que estamos viviendo.

En todo este tiempo, el municipio de la Capital estuvo acompañando y asesorando a

los dueños de bares y restaurantes para que den cumplimiento a las medidas

exigidas.

Al detectarse en las inspecciones que algunos locales incumplieron con lo estipulado,

se procedió al correspondiente labrado de actas.

En la ciudad, se encuentran funcionando alrededor de 100 locales, entre bares y

restaurantes, según informaron desde el área de Inspección General. Inspectores

realizan controles durante toda la jornada para verificar que se cumpla con el

protocolo de prevención contra el Covid-19.

Ayer, 16 muestras dieron negativo

El Comité Operativo de Emergencia (COE) informó que hasta la tarde de ayer no se

habían detectado casos positivos de coronavirus.

En tanto que el ministerio de Salud confirmó que ayer 16 muestras arrojaron

resultados negativos para Covid-19.

La situación epidemiológica informada por el COE en horas de la tarde fue ratificada

por el informe que emitió el ministerio de Salud de la Nación anoche, en el que

Catamarca continúa sin registrar casos positivos.

Las autoridades reiteran a la comunidad la necesidad de cumplir con el aislamiento

preventivo para evitar contagios masivos.