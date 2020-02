El día en que Eminem ganó un Oscar mientras dormía en su casa

Una de las grandes sorpresas de la reciente ceremonia de los premios Oscar fue la inesperada presentación en vivo de Eminem. Inesperada porque no estaba anunciada previamente.

Pero su presencia en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles tiene un capítulo escrito hace 17 años atrás. En 2003, el cantante de rap estaba nominado en la categoría “Mejor canción original”, por Lose Yourself de la película 8 Mile, cinta que protagonizó él mismo.

Sin embargo, en esa ocasión el músico estadounidense no asistió al Teatro Kodak ya que pensaba que su canción no iba a ganar la estatuilla. Eminem pensaba que la ganadora iba a ser “The Hands That Built America”, de la película “Pandillas de Nueva York” y compuesta por los irlandeses de U2.

Además, al rapero le ofrecieron interpretar el tema en la premiación pero debía censurar algunas partes explícitas de la canción. Algo que Eminem no aceptó.

Por todo lo anterior, prefirió quedarse en su casa y al momento de anunciar al ganador por “Mejor canción original”, el cantante ya se había quedado dormido. De lo contrario habría escuchado cuando Barbra Streisand anunciaba que el ganador del Oscar era él. En su ausencia, el que fue a recibir el premio fue Luis Resto, uno de los compositores de la pieza musical.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020