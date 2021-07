El diputado Murúa salió fuerte al cruce de Monti

El diputado provincial Marcelo Murua, (Frente de Todos) salió al cruce del diputado

opositor y vicepresidente de la UCR, a cargo de la presidencia del partido, Francisco

Monti quien aseguró que el Gobierno quiere infiltrarse en la interna de la UCR y

“meter el caballo de Troya”

Murua aseveró que Monti solo intenta esconder la falta de respaldo y las internas.

“Las declaraciones del diputado Monti quieren pegar los conflictos internos que se le

están tornando inmanejable, a factores que escondan un poco la falta de respaldo

real con que cuenta su conducción, incluso entre los que hábilmente lo rodearon y lo

están haciendo hacer, o quizás lo hace por gusto, mucho de lo que no hace mucho

tiempo criticaba de puertas adentro del partido centenario” cuestionó Murua.

Asimismo, señaló que “claramente el diputado opositor, a la luz de su reciente periplo

por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a querer distribuir en Catamarca los

argumentos que seguramente serán su eje de campaña, y estarán llegando por

WhatsApp diariamente desde el líder del frente político y el actor que fue

férreamente defendió durante cuatro años cómo es Mauricio Macri, que ahora desde

el discurso de las faltas de libertades y la posible pérdida del estado de derecho

quieren disfrazar el horrendo saqueo que ejecutaron con el vaciamiento del Correo

Argentino, que es una causa que tiene 20 años sin resolver, hace 20 años sus

mismos compañeros de alianza como Carrio y Bullrich le exigían al grupo Macri que

paguen esa deuda” fustigó Murua.

Y este mismo sentido, aseveró que “eso es lo que hoy defiende Monti, no defiende la

institucionalidad ni el estado de derecho, defiende al líder de su alianza política que

tiene una vida fuera de la ley. Quien desde el discurso republicano e institucional

mandaba armas y municiones para apoyar un golpe de estado. Eso tampoco es algo

nuevo para estos actores que en las complicidades con las dictaduras no les fue

nada mal” disparó el presidente del bloque de Diputados del FdT.

Para Murua, “ la oposición hábilmente trató de deslegitimar todas las medidas que

tomó el Gobierno Provincial haciendo que estas sean las menos efectivas posibles. A

todo se oponían, sin pensar siquiera que 20 o 30 días antes hayan estado diciendo

todo los contrario, eso es perder calidad institucional también, que los representantes

del pueblo bajo las directivas que vienen desde CABA hayan tratado de minar la

política sanitaria del Gobierno Provincial sin pensar que en esas acciones podría irse

la vida de muchos catamarqueños”.

Por último, el diputado sostuvo que el vicepresidente de la UCR, a cargo de la

presidencia del partido y sus aliados políticos partidarios “extrañan la institucionalidad

de Macri” fundamentada en “los jueces de la Corte por decreto, en el espionaje a

opositores y propios, en la doctrina Irurzun, en los partidos de padle con los

ejecutores de sus planes judiciales para la oposición, en intentar autoperdonarse una

deuda millonaria, del Fideicomiso Ciego, que de ciego no tenía nada, en los Panamá

Papers, en el enorme endeudamiento que se tomó con el Fondo Monetario

Internacional sin pasar por el Congreso, en la fuga de ese préstamo, entre tantas

otras cosas que se pretenden seguir defendiendo y que los argumentos y latiguillos

diariamente llegarán de Macri por WhatsApp para que sean repetidos aquí, algún día

si no prestan atención harán un pedido de informe sobre el funcionamiento del subte”

finalizó Murua.