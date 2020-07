El director de Los Cazafantasmas y un anticipo sorpresa de la nueva secuela de la película

Jason Reitman da a conocer un primer vistazo relacionado con Los Cazafantasmas para los asistentes a la proyección de cine de la película original.

El director, que está a cargo de la entrega del próximo año Ghostbusters: Afterlife, compartió una imagen promocional a principios de esta semana anunciando que Ghostbusters volvería a los autocines en todos los EE. UU.

No dejó en claro qué verán los espectadores antes de que comience la película, aunque es probable que sea un avance o un debut de algunas imágenes de la próxima película, que genera grandes expectativas desde su anuncio.

Reitman es hijo del director original de la franquicia, Ivan Reitman, y es conocido por su trabajo en Juno (2007), Up In The Air (2009), este último por el que ganó un premio Globo de Oro al mejor guión en 2010. ¿Qué anticipo planeará?