El director de The Walking Dead insinuó qué muertes esperar para el final de la temporada

El director de The Walking Dead insinuó qué muertes esperar para el...

El director de The Walking Dead, Scott Gimple, dio algunas pistas sobre quién puede morir en el final de la décima temporada de la serie. El final, que finalmente se transmitirá en octubre, enfrentará a los sobrevivientes contra Beta y su horda, que rodea el hospital.

Gimple ahora contó en una charla de “Comic-Con @ Home” que “quien esté cuidando a Judith y RJ debe tener cuidado”, sugiriendo que serán ellos los que serán víctimas. “Si miras el historial de padres y tutores de Judith, ellos son los que están en peligro”, dijo (a través de ComicBook.com). “Judith se está cuidando bien, incluso cuidando a RJ. Cualquiera que se ponga en esa posición con Judith termina yendo, y ella vino a este mundo con una situación difícil. Solo digo que no me preocupan tanto RJ y Judith como la persona que los cuida”.

Como señala ComicBook.com, el avance del capítulo anticipado, que se retrasó como tantas otras producciones debido al coronavirus, muestra al padre Gabriel esperando con Judith mientras alguien o algo se acerca y busca derribar las puertas. ¿Papá podría tener mala suerte? Mientras tanto, la serie derivada de la secuela de The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, ya confirmó su fecha de lanzamiento y promete cruces con la exitosa serie de zombies que lleva 10 ininterrumpidas temporadas.