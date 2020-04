El divertido video de Meryl Streep emborrachándose a distancia con sus amigas

Meryl Streep está entre las más grandes actrices del cine mundial. La artista, ganadora tres veces del Oscar y nominada 21 veces al premio de la Academia, más que ninguna otra figura en la historia, es una celebridad bastante abierta y carismática, por lo que no resulta extraño que durante esta cuarentena busque seguir entreteniendo a sus seguidores desde su hogar.

El pasado domingo 26 de abril, la actriz de 70 años se juntó por videollamada con sus amigas Audra McDonald y Christine Baranski para celebrar virtualmente el cumpleaños 90 de Stephen Sondheim, mítico compositor de musicales.

Durante la reunión virtual, las tres artistas cantaron juntas el tema “The Ladies Who Lunch” desde sus respectivas casas mientras tomaban bebidas alcohólicas. AHí fue donde Meryl volvió a destacar.



Streep y sus amigas no fueron las únicas participantes de este evento digital denominado “Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration”. Sin embargo, sí fueron ellas quienes se robaron la atención de todos con su cómica intervención en la que tomaban vino, whiskey y un martini mientras entonaban una de las canciones principales del musical Company.

En el video grabado con la plataforma Zoom y que ahora en viral en las redes sociales, Streep inclusive se anima a tomar directamente de la botella y a mostrarse un poco ebria mientras bromea y brinda con sus compañeras en honor a la trayectoria de Sondheim. Definitivamente, de los más divertido que verás en la cuarentena.

Foto: Captura de video.