El documental de The Beatles dirigido por Peter Jackson ya tiene fecha de estreno

The Beatles: Get Back, el documental que revelará el detrás de escena de las caóticas sesiones del disco Let It Be, ya tiene fecha de estreno. Desde la cuenta de Instagram de la banda, anunciaron que el film dirigido por Peter Jackson llegará a los cines el 4 de septiembre.

Jackson, el director de la saga El Señor de los Anillos, comenzó a trabajar en el proyecto hace alrededor de un año, juntando material a partir de más de 55 horas de cintas, que fueron filmadas por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de grabaciones de audio nunca escuchadas, que fueron mezcladas por Giles Martin, el encargado de las remasterizaciones de la discografía de la banda.

“Trabajar en este proyecto ha sido un descubrimiento alegre. He tenido el privilegio de ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestra”, confesó Jackson en un comunicado de prensa.

Paul McCartney y Ringo Starr compartieron su emoción ante el resultado final de la película. Por su parte, Paul expresó: “Peter ha profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre la grabación de The Beatles juntos”.

Ringo Starr declaró que: “Hubo horas y horas de nosotros riéndonos y tocando música, para nada como la versión que se vio”. Haciendo referencia al documental original de Let It Be (1970), que mostró de manera descarnada como fue el final de los Beatles, con peleas y poca inspiración musical.

Por suerte, Jackson decidió reivindicar el recuerdo de la grabación del aclamado disco, con un film que se espera que deje un sabor a diversión, amor y mucha música.