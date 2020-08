El domingo vuelve la Feria Unida

Tras una exitosa primera edición a fines de junio, la “Feria Unida” convoca a un

segundo encuentro este domingo 9 de agosto, de 11 a 18, en el espacio ferial de la

Manzana del Turismo.

La feria cuenta con la participación de artesanos, productores y emprendedores que

durante toda la jornada exponen y comercializan sus creaciones, a lo que se

agregará en esta oportunidad un espacio gastronómico con la modalidad take away:

compro y llevo, ya que el lugar no está habilitado para consumir.

En la primea edición de la fiesta, más de mil personas concurrieron y visitaron los

stands disfrutando de una variada propuesta artística y gastronómica.

Este espacio es promovido por el Gobierno de Catamarca, a través de los ministerios

de Cultura y Turismo, Desarrollo Social y Deportes, Agricultura y Ganadería, y el de

Industria, Comercio y Empleo, a los que se suman los municipios de Capital, Fray

Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Huillapima, Las Juntas, La Puerta, Paclín y Saujil, con la

intención de impulsar la reactivación de la economía social.

Se concreta respetando todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el

COE para la habilitación de ferias.

Tras la primera edición, realizada antes de retornar a la Fase 1 por la pandemia

COVID-19, el director de Artesanías, Armando Corpacci, señalaba: “Tuvimos la

presencia de unos 1.200 visitantes en la primera edición. La gente se llegó para ver

cuáles eran las propuestas que tenían para la venta los feriantes que, según una

encuesta realizada, vendieron entre tres mil y doce mil pesos cada uno, remarcando

ellos mismos lo positivo de la apertura de este espacio luego de estar varios meses

sin poder ofrecer sus productos por el tema de la pandemia”, comentó.

La apertura de la feria artesanal y de emprendedores busca dar respuesta a una

genuina necesidad de trabajo de artesanos y productores locales que, durante este

tiempo, han sufrido el cierre de ferias y otros espacios físicos para la comercialización

de sus productos.

La propuesta busca fomentar el compre local, incrementando los puntos de

comercialización para que la gente pueda encontrarse con lo que producen las

manos emprendedoras, colaborando con proyectos que son fuente de ingreso para

cientos de familias catamarqueñas.

El regreso a la fase de distanciamiento social implica que las ferias puedan ofrecer

los productos de artesanos y emprendedores con el correcto cumplimiento de los

protocolos sanitarios.