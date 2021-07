El drama familiar de Simone Biles: su hermano está en prisión por homicidio

Para muchos fue un impacto que la gimnasta estadounidense Simone Biles se haya retirado de dos finales de los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a que es una experta en acrobáticos saltos y salidas impecables.

Algunos no entendían cómo la que es considerada la mejor gimnasta de la historia se retiraba de dos competiciones en el evento más importante para el deporte mundial.

Sin embargo, Biles priorizó su salud mental y bienestar antes que el éxito o la felicidad que podría dar una medalla olímpica.

“Lucho contra todos esos demonios”, dijo la deportista estadounidense de 24 años afirmando que en estos momentos “solo pienso que la salud mental ahora mismo es más importante en los deportes”.

Las palabras de Biles calaron hondo en la audiencia, donde muchos se sintieron identificados con lo que está viviendo la deportista, por lo que no dudaron en darle su apoyo y solidaridad por el valiente paso que estaba dando.

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha agradecido el cariño recibido afirmando que una persona es más que sus resultados o éxitos profesionales.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before.

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021