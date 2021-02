El entrenamiento al estilo “Rocky” de la vicepresidenta Kamala Harris

La escena de Rocky Balboa entrenando mientras sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, al ritmo de “Gonna Fly Now”, es un verdadero clásico del cine. Y es justamente eso lo que parece replicar la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por lo que se ve en un video que ha sido compartido en las redes sociales.

La nueva mandataria norteamericana es la protagonista de alrededor de 30 segundos en los que muestra su resistencia durante el pasado fin de semana frente al famoso Monumento a Lincoln en Washington D.C., tal y como ha recogido una usuaria de Twitter.

Harris aparece en las imágenes subiendo y bajando los escalones, bajo la atenta mirada de su servicio de seguridad (uno de los cuales va siguiendo a la mano derecha de Joe Biden en la escalinata) y con las mascarillas puestas.

Get you a VP who works hard for the American people and makes time to get a workout in pic.twitter.com/VQEbB2rqPu

— Sammy (@sammycakez_) February 7, 2021