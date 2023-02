El Juzgado Federal de Catamarca tomó la decisión de dictar el procesamiento y

embargo del exjuez y funcionario gubernamental Juan Pablo Morales, aunque sin

avanzar con la resolución de privarlo de su libertad mediante la figura de prisión

preventiva.

La calificación penal que recae sobre Morales, al igual que sobre otro grupo de

personas con quienes habría participado de hechos delictivos, es la presunta

coautoría en la comisión del delito de comercialización de estupefacientes

agravado por el número de personas intervinientes o involucradas.

La resolución del juzgado federal, a cargo de Miguel Ángel Contreras, no está

exenta de una explicación para comprender los puntos antagónicos en la

definición de la situación procesal del exmagistrado Morales.

A favor de la falta de mérito

Sucede que en el documento (que tiene una extensión de más de 100 páginas) se

ratifica que de las polémicas escuchas telefónicas que conformaban la columna

vertebral de la investigación hasta ahora, no se desprende en forma fehaciente y

acabada que Morales haya participado de un proceso puntual de compra o venta

de estupefacientes.

En efecto, la resolución judicial detalla que la rectificación de una escucha

realizada por el equipo de Gendarmería Nacional apuntala la hipótesis de que

Morales tuvo la oportunidad de participar de una transacción entre dos partes

operando como garante, ya que la parte compradora no contaba con todo el

recursos financiero para concretar la compra. Esa misma rectificación explica que

Morales optó por “bajarse” de la operación, lo cual quedó asentado en las

transcripciones de las escuchas que obran en la causa.

Sin embargo y a pesar de estas consideraciones que podrían haber desembocado

en el dictado final de la falta de mérito para Morales y por ende en su

desvinculación final de la investigación, las autoridades del Juzgado Federal de

Catamarca exponen en la resolución otra carga de argumentos para sostener la

imputación penal y además dictar un embargo por una suma de 70.000 pesos.

A favor de seguir

investigando

El principal argumento del juez se apoya en dos puntos clave: tal como ya indicó la

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de las escuchas telefónicas

efectivamente se desprendería que Morales y el resto de los imputados tenían una

relación asidua que se centraba en la comercialización de estupefacientes;

además, considera la continuidad de la etapa de instrucción penal, con una

declaración de arrepentido mediante, que podría arrojar nuevas circunstancias

imputables mediante la ejecución de otras medidas probatorias, como la apertura

de otros teléfonos secuestrados.

Sobre el final de la resolución se detallan estos razonamientos, ya expuestos por

la Cámara Federal: “Del detalle de las intervenciones telefónicas, tanto en las que

los supuestos miembros de la banda mencionan a Morales y las cuales en las que

participó, sumado a la declaración del imputado colaborador, surge patente la

eventual participación criminal de Morales en la supuesta organización criminal

destinada al tráfico de estupefacientes. En efecto, el imputado mantuvo

comunicaciones habituales con Rearte, Lazarte, un tal “Julito”, en las cuales

refieren con distintos adjetivos, a lo que entendemos claramente como cocaína y

su comercialización. También se deben considerar las diversas comunicaciones

entre los otros procesados en las que se hizo mención al “doctor” o al “abogado”

(cuando se referían a Morales), de las cuales surge su posible participación en los

hechos investigados. Es evidente que no pueden considerarse casuales las

comunicaciones mantenidas por Morales con distintas personas involucradas en la

causa, las menciones múltiples a éste, la asidua asistencia a su estudio por parte

de los demás imputados, ni mucho menos la declaración del imputado

colaborador. En este contexto, consideramos que los indicios reunidos son

suficientes para estimar, con el grado de probabilidad que la etapa procesal

requiere, acreditada la responsabilidad de Morales. (…)

En síntesis, el exjuez Morales permanece imputado por el delito de ventas de

drogas, se le trabó embargo sobre sus bienes por 70.000 pesos y ahora deberá

recurrir a otras etapas procesales para intentar deslindar su responsabilidad en la

presunta confabulación criminal para vender drogas en Catamarca y otras

provincias. Una de esas etapas, de persistir esta perspectiva de las autoridades

del Juzgado Federal, será su defensa en el marco de un debate oral y público.