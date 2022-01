“El FCyS de Oscar Castillo no existe, mantener algo que no suma no tiene sentido”

“El FCyS de Oscar Castillo no existe, mantener algo que no suma...

El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama habló sobre la conformación política de Juntos por el Cambio espacio al que representa en el Congreso de la Nación.

En el marco de declaraciones, Fama quien asumió en diciembre último la banca que dejo el senador mandato cumplido Oscar Castillo dijo que el bloque unipersonal de saliente legislador se disolvió pero que en realidad ese espacio prácticamente no existía. Señaló que se unió al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) desde donde representa a los catamarqueños.

“Este año opte por no renovar el espacio del Frente Cívico y Social, el senador Castillo tenia uno monobloque del FCyS, me pareció que no tenía sentido mantenerlo no aportada nada, no suma nada. Me suma el bloque de la UCR que es el espacio por el cual asumí como senador nacional la representación y defensa de los intereses mi provincia”, afirmó.

Para el legislador nacional el “Frente Cívico y Social no existe como tal, en estos momentos estamos todos juntos incluso con el peronismo federal donde está el senador por Salta, Romero (Juan Carlos) quien se sumó a trabajar. Somos de 33 senadores que estamos adhirieron a la medida cautelar por la sesión, ante la insistencia del gobierno nacional de convocar a extraordinarias para enero”.

Agregó: “Estamos trabajando bien, creo que no hay que tenerle miedo a la diferencia. Todos tenemos distintos criterios, lo importante que lo podemos discutir, nos reunimos en el interbloque y decidimos estrategias, a quien a que votar, en el caso del senado funcionó bien”.

Caber recordar que el 31 de diciembre del 2021 finalizó la prórroga de sesiones ordinarias en el Congreso, por lo que el presidente Alberto Fernández podría convocar a para los meses de enero y febrero, antes de marzo fecha del inicio formal del periodo parlamentario 2022.

Sin quiebre

Por otra parte, Fama consideró que el espacio Juntos por el Cambio ha tenido una buena elección en las provincias donde gano y aseguró que lo hizo en base a que mantuvo la unidad más allá de las diferencias que existan. El espacio como espacio político está unido dijo. “En senadores que es lo que puedo dar cuenta y hablar con absoluta veracidad no tuvimos ningún quiebre. Existen por supuesto dentro del interbloque algunos bloques provinciales pero que todos están claramente dentro del espacio nuestro”, añadió.

Finalmente, el legislador expresó “que el trabajo con la gente y con dirigencias es algo que no se debe abandonar. Nosotros estamos pensando claramente, en la tarea legislativa, hay que estar consciente que en cualquier momento nos pueden llamar para el trabajo de comisión y uno debe cumplir para eso nos eligieron”.