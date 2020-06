El fondo de pantalla que podría inhabilitar tu teléfono móvil

En medio de la avalancha de información que circula en Internet, a raíz del coronavirus y ahora por los disturbios en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, las redes sociales están más activas que nunca, por lo que es difícil no hacer click en algún enlace malicioso o caer en alguna estafa.

Aunque este artículo no alerta sobre alguna estafa piramidal, si pone atención en una fotografía que está circulando en la web y que podría inhabilitar a tu teléfono celular.

Se trata de una hermosa imagen en la que aparecen montañas y un cielo que pareciera sacada de un cuento de hadas y que se puede colocar como fondo de pantalla.

I found the cause in the Korean tech community.

It looks like a ‘Google Skia’ color profile issue.

(P1) Gimp

(P2) S10 default gallery app

(L. Google Skia, R. sRGB)

source : https://t.co/cQmsRXGBF9 pic.twitter.com/V9g6lThBxU

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) May 31, 2020