El fotógrafo de Oasis recordó una pelea épica entre los hermanos Gallagher

El fotógrafo de Oasis, Michael Spencer Jones recordó “una pelea victoriana a puños” entre los hermanos Gallagher en los pasillos de los estudios Rockfield durante la grabación del disco (What’s The Story) Morning Glory?, que el 2 de octubre cumplió 25 años.

“Fue un caos y la escena de devastación en la habitación de Liam fue algo que nunca he visto … fue como si una explosión nuclear hubiera sucedido … Noel quería que lo llevara a la casa de Paul Weller en Londres, pero no pude porque había bebido, sin embargo, la banda desapareció rápidamente y todos pensaron, ¿Fue todo? ¿Esto se ha acabado?”, contó el fotógrafo.

Al parecer, la pelea fue tan importante que detuvieron la grabación del álbum y todos pensaron que no podrían terminarlo. Jones explicó: “La mayor parte de la banda abandonó las sesiones de grabación mientras estaba aún en el estudio y las personas sintieron que no terminarían el disco seguramente. Fue una caída serie … Ellos se separaron realmente en ese punto, dejaron de ser una banda en la mitad de las grabaciones de uno de los más grandes álbumes de todos los tiempos”.

‘(What’s The Story) Morning Glory?’ turns 25 years old today! What’s your favourite album track? https://t.co/EFzjlytgf1 #MorningGlory25 pic.twitter.com/8P5HnbJpB8

